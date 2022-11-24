歐洲央行(ECB)政策官員Mario Centeno指出，ECB應該從12月開始放緩升息速度，並對此發出明確訊號；通膨可能在本季觸頂，升息75基點(3碼)並不是常態。

ECB在過去兩次會議連續升息75基點，並且自七月開始升息以來，已經升息200基點，利率來到1.5%。

葡萄牙央行行長Centeno說：「我們已經接近於與中期物價穩定相容的利率水準，這意味著，把升息75基點作為常態的作法是無法實現的」。

「很重要的是以可信的方式來結束此一升息周期。而比升息數據更重要的是對公眾傳遞緩升息，表達出未來的可預測性」。

但是Centeno拒絕預測12月利率是否會上升50或25基點，也不願預測明年是否需要繼續升息。

歐元區10月的通膨率為10.6%。但Centeno認為，資料顯示通膨將在本季度達到峰值，他援引世界銀行的預測，稱能源、礦產、食品和化肥價格明年將會下跌。

在他看來，高通膨在歐洲並非常態，加薪也沒有產生第二輪影響，迄今加薪幅度也遠低於通膨。

他補充說，其它結構性差異也使得歐洲的利率只有美國的一半左右。

Centeno表示，歐洲央行基準利率是1.5%，目前已接近理論上的「中性」利率，這種利率能在不影響經濟成長的情況下，控制通膨。

此外，關於市場預估利率的「終點」將在3%，Centeno沒有直接回答，僅稱此比中性利率更難估計。