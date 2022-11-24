世界盃E組比賽，日本以2比1逆轉德國，在首戰就搶下小組賽3分積分，也代表日本掌握了晉級淘汰賽的主動權，而德國也是自上屆世界盃輸給韓國之後，時隔4年再次遭到亞洲球隊的毒手，震撼了全世界球迷，賽後德國傳奇名將「小豬」史旺斯泰格（Bastian Schweinsteiger）大肆批評球隊表現，更直接點名陣中2位球員是輸球的戰犯。

沙烏地阿拉伯2比1爆冷擊敗阿根廷，已經成為世界盃歷史上最具奇蹟性的一戰，沒想到僅僅只過了一天，另一支來自亞洲的日本上演類似劇本，先以12碼丟球之後，自己再接連踢進兩球逆轉奪下小組賽首勝，讓隊史4次奪下世界盃冠軍的德國蒙羞。

亟欲走出上屆世界盃無緣淘汰賽的陰霾，卻再次於首戰倒下，德國也遭受多方無情批評，目前擔任世界盃球評的史旺斯泰格，也毫不留情點出「防守」正是德國輸球主因，更將矛頭指向了蘇勒（Niklas Sule）及葛雷茲卡（Leon Goretzka）。

史旺斯泰格解釋德國犯了2個錯誤，「蘇勒是一名後衛，如果有人在一對一的情況下朝你攻過來，不能讓他（三笘薰）往禁區裡面跑，蘇勒給了對方輕鬆傳球的機會，我甚至看到擔任中場的葛雷茲卡停下腳步，他應能避免日本的補射進球。」

「小豬」也提醒了蘇勒必須得隨時注意中後衛的位置，日本攻進第2球前的一記高吊球，魯迪格（Antonio Rudiger）及施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）已站好位置做出越位陷阱，卻因蘇勒站位太靠後而讓淺野拓磨有單刀殺進禁區得手的機會，「這是非常明顯的一次錯誤」。