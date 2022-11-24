竹北市長候選人鄭朝方已舉辦團結之夜，現場民眾高舉氣球，場面感人。（鄭朝方團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

距離投票日倒數2天，國民黨竹北市長候選人林為洲將於25日在竹北市新崙公園舉辦感恩音樂會，現場除準備音樂演唱活動外，另邀請黨籍同僚徐欣瑩、林思銘、鄭正鈐助陣。民進黨竹北市長候選人則已在23日舉辦團結之夜，現場民眾高舉氣球場面感人。

林為洲強調，有別以往使用選前之夜宣傳，而改稱感恩音樂會，主要是這段時間，在不無聊小市集每周舉辦各式主題活動，讓市民看表演、逛市集、增進親子互動，皆無關競選，在投票日前最後一天，用音樂會的方式，讓竹北市民參加一場開心的音樂活動，用不同的模式，給市民不同感受。

此次林為洲將邀請前立委徐欣瑩以及現任立委林思銘、鄭正鈐替他站台，林為洲表示，有3人的加持，他有信心贏回竹北市，把竹北管理的更好。

鄭朝方則在23日晚間舉辦團結之夜，同樣邀請立委柯建銘、邱泰源、賴品妤、林靜儀來為他站台。柯建銘表示，竹北作為科技廊帶的一環，發展是國家治理中下個階段非常重要的佈局，竹北城市治理更是整個桃竹竹區域發展的火車頭，鄭朝方擁有鏈結中央跟地方資源的能力，城市發展需要這關鍵一席，於公於私他都要全力為鄭朝方輔選。

鄭朝方上台時，現場民眾高舉告白氣球，場面感人，鄭朝方表示自已準備好了，希望大家給他一次為這個城市服務的機會，我們一起努力讓竹北更好。