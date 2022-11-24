高雄34歲王姓男子20日下午前往鳳山區一間飲料店，先是假意購買飲料，但似乎早已鎖定櫃台上的愛心零錢箱，於是先用手指悄悄地戳了裝有822元的零錢箱幾下，隨後趁店員不注意時「整碗捧去」拔腿狂奔。葉姓店員調閱監視器發現是被王男偷走的，立刻報警處理，鳳山分局也在22日逮捕王男，依竊盜罪送辦。

王男到飲料店後先是向點店員點了飲料，在等飲料的同時用手輕輕地戳了一下愛心零錢箱，這一戳似乎開啟王男某種開關，王男又感到趣味的再多戳幾下，把手伸回來後似乎正在盤算著某些事，不料下一秒就一把抓起零錢箱狂奔，連飲料都不拿了。

葉姓店員發現零錢箱不見後，調閱店內監視器畫面，發現是王男所竊取的，警方獲報後也鎖定王男特徵，並埋伏在王男經常出沒的路段，果然在22日堵到王男，將王男逮捕。

王男供稱自己是看零錢箱無人看管，才會心生歹念偷竊，且零錢箱內的822員王男也一毛都沒動，全數歸還給店家，而警方也依竊盜罪將王男送辦。