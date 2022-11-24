今年3月行政院宣布擴大加碼租屋補助，一名北漂女網友激動分享，今年7月早早申請了租屋補助，但後來就沒有下文，本以為申請未通過，怎料突然在上周五收到2筆入帳通知，仔細一看竟是租屋補助入帳，金額近6000元，讓她超級驚喜，也呼籲有申請的民眾快去查。

根據《ENews新聞網》報導，一名北漂的女網友分享，今年7月申請租屋補助，在10月收到資料有缺，需補繳資料，後來就沒下文，本以為沒通過，未料上周五（11月18日）突然收到2筆入帳通知，金額共5760元，仔細一看備註上面寫著「行政院發」，她這才驚覺是租屋補助入帳。

今年3月行政院宣布擴大加碼租屋補助，並從7月1日開放申請至10月31日止，申請條件有4點，包括要有台灣戶籍，申請人與其配偶和子女都沒有自住宅，家庭成員都沒有接受過政府其他補助。另今年所得限制有放寬，本來規定每人每月所得低於租屋地點的最低所得2.5倍，今年放寬為3倍。

租屋補助申請條件。（圖／翻攝自內政部）

而這次的租金補貼將申請人分成3纇，提供不同的補助金額，第一級為家庭成員2或3人以上，當中有低收入戶身分者；第二級是不屬於第一級及第三級條件者；第三級則是家庭成員1人，未滿40歲，未具有經濟或社會弱勢身分者。

今年租屋補助也針對4類人提供特別加碼，分別是初入社會的20至35歲單身青年，補助提高至1.2倍；結婚2年內的新婚家庭，補助至1.3倍；育有未成年子女（含胎兒）的家庭，育有1人補貼金額提高至1.4倍、2人提高至1.6倍、3人以上提高至1.8倍；低收或中低收家庭，補貼金額提高至1.4倍，最高可領11200元，而身障、原住民或65歲以上等社會弱勢家庭，補貼金額提高至1.2倍，最高可領6000元。

根據報導指出，女網友屬於第三級新北市租客，原本的補助金額最高為2400元，但是因為她今年35歲且未婚，因此符合今年加碼補助的對象，因此補助金額可再提高至1.2倍，因此1個月可領2880元，2個月就入帳5760元。