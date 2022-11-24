財務及人力資源企業雲端應用程式供應商Workday委託 IDC（國際數據資訊有限公司）進行的亞太區數位敏捷度指數2022調查，首度將台灣納入研究，報告指出疫情加速企業數位轉型的腳步，台灣整體數位轉型表現優於亞太區東協（ASEAN）部分新興市場，但仍有七成企業處於數位轉型緩慢或戰略階段，數位敏捷度仍須提升。調查發現，對於投資報酬的不確定、預算有限、缺乏跨部門協作是台灣企業進行數位轉型時面臨的挑戰。

IDC-Workday亞太區數位敏捷度指數2022調查由Workday與IDC聯合進行，重點分析亞太區企業自COVID-19疫情以來在數位敏捷度的發展進程。此研究於2020年首次展開，根據數位敏捷度指數（Digital Agility Index；DAI）對企業進行評估和排名。根據得分，如果企業處於數位敏捷轉型的成熟／整合階段，稱為「敏捷度領導者」（Agility Leaders）；若處於緩慢／戰略階段，則為「敏捷度追隨者」（Agility Followers）。

今年研究涵蓋亞太區9個市場，共訪問超過800名來自員工數逾千人的大型企業具有數位轉型的決策者，包括人力資源、資訊科技以及財務等職能部門主管。研究發現，進行調查的市場數位敏捷度進程皆不相同。過去兩年疫情爆發，企業加速投入數位轉型，不少企業數位敏捷度有所提升。研究指出綜觀整體亞太區，38%企業在數位敏捷方面處於成熟／整合階段，與2020年相比增加18個百分點。台灣今年首次列入調查，數位敏捷度指數為2.1（滿分為3），排名第六，數位敏捷度指數表現仍優於東協（ASEAN）部分新興市場，包括馬來西亞、印尼和泰國。

調查指出，台灣企業數位轉型三大首要任務為︰創建新商業與營運模式、提升員工工作效率與生產力、推動數位敏捷力與彈性。然而，僅三成台灣企業為「數位敏捷度領導者」，顯示仍有許多企業需加速數位轉型。調查亦指出，對於亞太區62% 數位敏捷度位於緩慢／戰略階段的企業 （即敏捷度追隨者）而言，數位轉型主要因部門和業務需求所帶動，如疫情期間推行的電子商務、防疫安全措施及遠距工作模式。

調查顯示，高達86％台灣受訪企業的人力資源及財務部門並未整合，缺乏人資與財務規劃的整體分析洞察，顯示台灣企業可採用整合式的解決方案，實現無縫整合及報告業務流程，以提升數位敏捷度。舉例來說，即使面對通貨膨脹和利率上升，僅3%財務長認為其企業具備自動化偵測和預測潛在財政危機的能力。43％資訊長表示其企業仍大量仰賴事前擬定的業務持續營運計畫（Business Continuity Plan；BCP），無法自動預測潛在風險，這對於大多數企業落實跨系統整合（50％）、實現高度數位韌性（43％）和推動業務敏捷度（23％）方面構成挑戰。