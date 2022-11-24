國民黨新北市議員江怡臻、市議員候選人吳訓孝今在新北市長侯友宜競選辦公室舉辦記者會，批民進黨新北市長候選人林佳龍參選以來，對於新北市政一無所知，只會採取抹黑、造謠、開芭樂票等最低端的選舉方式，2人並統整林佳龍「亂說話」、「亂撒幣」、「亂告人」三亂新北的行徑，調侃林佳龍真的是很會選，但就是看不見對於新北市的真心、不好好認真對待新北市民。

江怡臻指出，林佳龍參選新北市長短短100多天，過程就出現三大亂，搞得新北市烏煙瘴氣。首先是「亂說話」，先前說了24次不選新北，最後急轉彎，但卻滿腦子還在想著選台北市，才會一再把新北講成台北，甚至把十三行博物館說成十四行，「多的那一行就是林佳龍的外行」，另還有十三層遺跡變十三行，頂埔捷運站變頂運站，甚至對於自己交通部長任內核定的五泰輕軌，又信口開河說要改為中運量，種種荒謬言行令人啼笑皆非。

江怡臻批評，林佳龍參選新北市以來的三亂行徑，正是民進黨的縮影，在疫情期間，該買的疫苗沒有如期買到，為了掩飾疫情，又發明確診數「校正回歸」的說詞，「民進黨與林佳龍如出一轍，施政沒品質，對人民不負責任，只會透過亂說話的方式，欺騙民眾」。

吳訓孝補充指出，林佳龍參選新北市至今，完全沒有進入狀況，「不知道在幹嘛！」自稱政策控，卻只會大撒幣，提出政見加起來一年就要多花新北市300多億元預算，無視新北市為六都統籌分配款最少、財政預算拮据的情形。

「林佳龍亂撒幣、開芭樂票，卻又說不清楚錢從哪裡來，政見也沒配套」，難怪先前交通部長任內花1.5億元推動UMAJI APP卻夭折，台中市長任內差點遭一人公司詐騙1100億元海水採礦合作案，「林佳龍完全不像擔任過中央級首長，只會憑空蓋大樓」。

「龍在亂告人，首長變訟棍！」吳訓孝表示，林佳龍整天自豪是民主運動者，但參選新北市卻不斷提告「提出問題的人」，企圖以訴訟方式製造寒蟬效應。如同林佳龍先前誣指侯友宜警大博士學歷有問題，侯選辦提供警大公關室聲明打臉，林佳龍競辦卻惱羞提告，但後來警大回函，再次證實「侯友宜博士班入學資格、論文均符合規定」。

另外，林佳龍先前付錢給計程車司機，卻不硬性要求一定要貼廣告，被質疑根本就是「新型態賄選」，吳訓孝說，如果是廣告行為，就要禁得起社會大眾檢視，「為什麼林佳龍不敢把合約書拿出來，為什麼要躲藏？」結果林佳龍不說清楚彼此的對價關係是什麼，選擇先提告提出問題的人，「真的沒看過一個候選人這麼愛告人！呼籲新北市民要將選票投給認真做事、不謾罵的侯友宜，別讓林佳龍降低新北格局」。