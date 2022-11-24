民眾黨主席柯文哲（左三）今與無黨籍台北市長候選人黃珊珊（左四）以及民眾黨議員候選人們今舉辦「偉大市民挺珊珊 台北大車掃」活動。（陳薏云攝）

民眾黨主席柯文哲（左三）今與無黨籍台北市長候選人黃珊珊（左四）以及民眾黨議員候選人們今舉辦「偉大市民挺珊珊 台北大車掃」活動。（陳薏云攝）

無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨晚跟民眾黨主席柯文哲同框，上館長陳之漢的直播節目，兩人拿出政策白皮書，黃稱是嘔心瀝血之作，其他兩位對手不是一頁A4就沒了，不然就是只有標題，沒有內容。而柯文哲今受訪時再嗆，比較客氣說他們兩個在藏拙，就沒有東西要藏拙。

柯文哲今與黃珊珊以及民眾黨議員候選人們舉辦「偉大市民挺珊珊 台北大車掃」活動，聯訪時被問及昨日直播批評藍綠對手沒有政見，柯表示，這就是很明顯的對比，黃珊珊在市府工作三年，對台北市大小事很清楚，白皮書好歹可以寫出一本，國民黨籍候選人蔣萬安乾脆一張紙，到現在只記得深蹲換公車，其他記不起來。

柯接著批評民進黨籍候選人陳時中，自己覺得很奇怪，陳時中身邊都是自己以前的民進黨朋友在操盤，文化總會前秘書長林錦昌還在的話，怎麼會讓他出那本政策白皮書，「嘛卡差不多」，比較客氣說他們兩個在藏拙，就沒有東西是要藏拙，一張紙跟一本小冊子。

柯文哲再酸，他們哪裡敢講政見，那要花很長時間準備，這場選舉從頭到尾沒有人要講政見，台北市民也不關心，現在就是這個局面，這個地方還是要呼籲台北市民，理性思考誰適合當台北市長。