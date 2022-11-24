台慶不動產新竹三民金澤加盟店店東杜文，入行10年，憑著一股不服輸的精神：「別人可以，為什麼我不可以？」和過人的事業企圖心，29歲時就創業成功，不到4年半的時間，已帶領團隊累積了1.6億元業績，證明選對品牌，第一次創業就成功。

雖然大學念的是電機工程系，但喜歡接觸人群的杜文，並沒有將電機當作未來志向，退伍後直接鎖定業務性質工作，那時被信義房屋「月入5萬」的廣告標語吸引，一腳踏進了充滿挑戰的房仲業。

在信義房屋待了2年，杜文充分學習房仲相關知識，但業績平平，年收入與一般上班族差不多，大約在60萬元上下。之後，轉職到永慶加盟體系旗下的有巢氏房屋，不僅事業舞台瞬間擴大，優渥的獎金制度，讓杜文薪水翻倍，年收入突破120萬元。他優秀的表現被永慶不動產店東相中，邀請他轉換環境，本來就喜愛接受新事物挑戰的杜文，二話不說就答應，繼續學習與磨練。

今年個人業績直逼1,000萬元的杜文，認為永慶加盟四品牌的深度聯賣，是他成功最大關鍵。(圖片來源：永慶房產集團)

「跨品牌深度聯賣」帶動業績暴風成長

杜文的房仲生涯，大約每兩年就換一次工作環境，他力求突破，不想讓自己安於現狀。29歲時，他做出了重大的決定－創業，杜文笑說：「那時候我把創業想得很簡單，別人可以，那我也一定可以！想變強、想超越自己，我覺得一定要走過創業這一遭。」

他選擇加盟台慶不動產，不僅因為它隸屬永慶房產集團，擁有多個加盟品牌，更有業界唯一健全運作的跨品牌深度聯賣！加盟至今4年半，總業績突破1.6億元，聯賣就貢獻了近4成業績、直逼6,000萬元。

值得一提的是，台慶不動產新竹三民金澤加盟店從2019年到2021年，每年業績穩定成長2,000萬元，去年一舉突破5,500萬元。今年1-9月的業績也已高達4800萬，平均2天就成交1件！

不僅如此，杜文今年的個人業績也逼近1,000萬元，較去年成長了2倍。他認為，讓業績持續成長的關鍵，就是永慶加盟四品牌的深度聯賣制度，加入台慶不動產可與永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋等全台超過1,200間店一起銷售，能夠配對的案源大幅增加，「一起幫客戶找房子、賣房子，不用再單打獨鬥，成交速度當然加快許多。」即使今年房市降溫，有聯賣制度的加持，也不受市場冷風影響。

此外，集團配備的科技工具，也有助提升工作效率。杜文分享，以前在信義房屋時，必須要到物件所屬社區交叉比對格局跟門牌地址，才能確認哪一戶是出售的物件，現在只要透過〈i行動系統〉鍵入篩選條件，即可彙整各種資訊、進行配對，提升經紀人開發效率。倘若在帶看時，客戶臨時想看更多房子，只要開啟手機上的〈行動智能經紀人APP〉，就能迅速找到其他合適的物件、安排帶看，即時滿足客戶需求，距離理想中的房子更近一步。

同仁能邁向財富自由、擁有精彩人生，是杜文身為老闆的最大願望。(圖片來源：永慶房產集團)

秉持誠實服務 目標零客訴

對於永慶房產集團「先誠實再成交」的理念，杜文十分認同，以往曾聽過部分黑心房仲經紀人對於長輩或不熟悉房地產的消費者，會故意隱瞞完整的實價登錄行情、屋況瑕疵，導致交易糾紛不斷，讓想要永續經營的杜文引以為戒，「我可以保證店裡的每位同仁除了提供優質服務，也落實誠實房仲精神，一定會主動揭露完整資訊，開幕以來我們成交了超過500件案件，每年客訴糾紛平均不到1件，未來目標要做到零客訴。」

從第一線經紀人到創業成為老闆，杜文明白店東的角色，意味著責任更大！一開始店裡只有5個人，逐漸壯大到現在30人團隊，他從不以個人利益為優先，穩定帶領同仁成長前進是他最大的目標。「店裡的每位同仁都能透過這份工作改善生活，不再為了金錢所煩惱，擁有夢想中的精采人生，是我最大的願望。」

堅持到底，做就對了，每當被客戶拒絕，杜文腦海就會浮現這句話，從不因為對方打槍就選擇放棄。他也嚴以律己，從業10年期間，幾乎每天晚上9點才下班，關於這一點，他也非常感謝家人的體諒和支持，做他最強大的後盾。

縱使今年累積店業績已突破5,500萬元，杜文不好高騖遠，面對不被看好的房市，他穩健地設定明年業績目標要突破6,000萬元。縱使創業之路不好走，他仍鼓勵想要創業的人相信自己、勇敢追夢，他笑說：「創業跟結婚一樣，需要一點衝動和傻勁，不要想太多，做就對了！」