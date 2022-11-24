【愛傳媒謎卡專欄】你真的可以，活出自己喜歡的樣子。

這組照片的故事是：有一天臉書跳出回顧，十年前，我發了一張安海瑟薇的貓女照，文字寫著「真ㄉ是太辣了⋯⋯」我記得當時18歲的我，覺得這樣的性感美麗是遙不可及的，很多迷惘，很沒有自信，離辣妹兩個字很遠很遠。然而現在28歲的我，再次看到那張照片，第一個想法是，我也可以！

我已經有了那份十年前沒有的自信，我以自己為傲。

我想對所有心中有困惑有不確定的寶貝們說，那些現在做不到的，只是時間還沒到。若你想要成為更好的自己，更有能力、更有魅力、更懂得待人處世或著擁有一顆平靜富足的心，於內於外，只要你願意付出時間與專注力，只要你願意學習，持續嘗試。不論你想要獲得任何層面上的成功，你都做得到！即使一百個人都說不可能，也只是在等你證明那一百個人都是錯的。

想要，就去努力得到。想要好身材，就控制飲食認真健身；想要好膚質，就要勤保養；想要有內涵，多閱讀多旅行；想要有智慧，懂得謙卑從別人身上學習。調整好心態，少看網路上的酸言酸語，學會真心祝福別人，祝福別人的機運、財富、外貌、成就。你要相信，當看見他人過著理想的生活時，代表著你也可以，你可以實現你想要的一切，活出自己喜歡的樣子。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源：作者提供。

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