民眾黨新竹市長候選人高虹安參選以來爭議不斷爆出，民眾黨主席柯文哲昨（23）晚與無黨籍台北市長候選人黃珊珊上網紅直播節目，柯在節目爆料，最近有人跟他密報，指出新竹有幾條土地變更，超過100億元。而今日柯文哲再被問及此事，僅強調資料準備好爆料者會提供。

柯文哲昨日提到，每台政論節目都在罵高虹安不符比例原則，黃珊珊說，以新竹這樣規模的城市，非六都，打成這樣實在是有點離譜，懷疑是不是有什麼「貓膩」，有什麼東西不能讓人家看。隨後柯文哲即爆料新竹有幾條土地變更，超過100億元。

柯文哲今與黃珊珊以及民眾黨議員候選人們舉辦「偉大市民挺珊珊 台北大車掃」活動，聯訪時被問及此事，柯文哲轉為低調，強調資料準備好他們會出來爆，證據是爆料者要提供。

另網紅四叉貓爆料，高虹安辦公室發生不止一次的性平事件，並公布一名女主管與受害者助理談話的錄音檔，對此柯表示，要檢舉人家就拿證據出來，是就是不是就不是，該辦就辦。