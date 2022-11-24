警方從宋男家中查獲海量現金。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲宋男大量現金、名錶。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲宋男大量現金、名錶。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

宋男名下2輛保時捷豪車。（崔正綱攝）

高雄警方溯源年初的洗錢水房案時，發現幕後金主皆為35歲宋姓男子，在蒐證時，發現宋男住豪宅，出入皆戴著百達翡麗名錶、開著保時捷豪車，行事相當高調。警方日前攻堅逮捕宋男，並從房內查獲名錶外、1300萬元現金，再根據宋男自製的帳冊中，統計半年經手金流高達95億新台幣，不法所得達5000萬，全案依賭博罪、詐欺罪、洗錢防制法及《組織犯罪條例》等罪，移送法辦。

據了解，宋男接洽多個大陸博弈網站，提供大陸賭客儲值、出金等服務，並從中抽取服務費獲利。當賭客儲值到博弈網站後，宋男再透過手機、電腦協助轉帳匯款，將賭金匯至大陸銀行人頭帳戶，而抽成的服務費則是再透過其他方式，將錢轉成新台幣後匯回台灣。

高雄刑事警察大隊今年初在高雄、屏東等地查獲洗錢水房，根據水房內的情資，多月的循線向上溯源追查，於月前發現金主皆為宋男，並在多日的蒐證下，鎖定宋男位於三民區的豪宅，並於16日上午9時許攻堅，將剛從睡夢中起床，睡眼惺忪的宋男、女友24歲陳女逮捕。

警方在宋男豪宅內，查獲價值約800萬元百達翡麗等名錶3只、手機10支，另外，也在房內的行李箱中查獲新台幣現金1300多萬元、名下價值約1656萬元保時捷GT3及Cayenne豪車。

此外，警方從宋男整理的帳冊中，發現宋男短短半年間，就經手新台幣95億餘元金流，不法所得高達近5000萬元，宋男、陳女訊後依賭博罪、詐欺罪、《組織犯罪條例》等罪，移送高雄地檢署偵辦。