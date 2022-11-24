民眾黨新竹市長候選人高虹安繼身陷助理費爭議後，近日遭網紅「四叉貓」爆料辦公室發生性平事件，公布的錄音檔內容更顯示，女主管以受害助理職階較低為由，警告事情鬧大是助理要離職。民進黨立委許智傑24日向高虹安提4問，直言高虹安處理事情方式令人失望，難以想像她當選新竹市長後，市府會變得如何。

四叉貓近日以連載方式透過臉書刊登20則以上高虹安辦公室故事，日前指出高虹安辦公室發生性平事件後，某女主管曾約談受害助理，不希望事情鬧大，否則要離開的人會是受害者，「我一定會跟委員建議就是，一定要有一個人離開，那如果就我自己的行政判斷，那我覺得要離開一定是下面的人，不會是辦公室主任」。

對此，許智傑提出4問，第一，性平事件發生後，高虹安是否依照性平流程通報立法院性平會，並撥打（02）2358-5398通報？其次，事發地點位於樓梯間，是否有第三人目擊者？高虹安辦公室是否曾接收他人通報？

再者，高虹安本人是否不知情？為何可以找主管施壓，暗示當事人不要找媒體？最後，性平事件嫌疑人仍在辦公室任職，疑似有其他受害者，這些受害者在立院法院工作是否都膽顫心驚？

許智傑說，若是自己女兒在工作職場遇到性騷擾，作為父親實在無法接受，一定會幫女兒討公道。從助理費繳公庫、防疫假扣全薪，到性平事件，高虹安一連串處理方式太令人失望，很難想像未來若擔任市長，新竹市政府會變怎麼樣。