高雄44歲盧姓男子因機車違停紅線遭到攔查，但員警盤查過程中，盧男神色異常慌張，連答話都像是在搶答一般，不等員警問完就急著解釋，盧男還欲蓋彌彰的頻頻向員警表示自己「什麼都沒帶」，沒想到下秒員警就搜出毒品吸食器，吸食器內還殘留著毒品安非他命。苓雅分局將盧男當場逮捕，並依毒品危害防制條例送辦。

盧男將機車大喇喇違停在紅線上，員警上前盤查後，盧男相當慌張，面對員警詢問，盧男也像是在玩快問快答般地搶著回答，連員警都聽不下去，要盧男「慢慢來，不要那麼快」。

盧男異常的表現也讓員警提高警覺，不過依然溫和的詢問著盧男，盧男則是強調自己「什麼都沒帶」，但最後盧男仍敵不過自己的心魔，坦承有攜帶吸食器，員警拿出吸食器後，發現裡面還殘留著毒品殘渣，於是詢問盧男「裡面是K還是什麼？」盧男也大方坦承是安非他命。

殘渣經檢驗後呈毒品安非他命陽性反應，警方依毒品危害防制條例將盧男送辦。

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