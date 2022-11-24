好市多黑色購物節第4天，今天優惠品項也出爐，包括75吋電視、金條、飛利浦氣炸鍋、ASUS 15.6吋筆記型電腦，生活用品則有羽絨外套、香氛擴香，價格都下殺，最高減價9500元。

好市多黑購節第四天，精選7樣優惠商品。(翻攝自好市多APP)

根據臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》的網友回報，TCL的75吋電視下殺9500元，優惠價2萬9999元，999.9財富女神金條五盎司，原價28萬9599元，大減8000元，優惠價28萬1599元；ASUS 15.6吋筆記型電腦，下殺4000元，特價1萬7999元，PHILIPS家庭劇樂聲霸，減1200元，優惠價4699元。

而家庭必備的飛利浦氣炸鍋，原價6495元，特價5395元，減了1100元。生活用品方面，Timberland男防潑水羽絨外套原價3299元，特價2699元，減600元；TILLEY澳洲經典香氛擴香組原價739元，特價589元。除了這些前一天先公布的優惠品項外，其他還有很多服飾、電熱毯、玩具、漱口水、果汁、益生菌、餐具、鍋子等也都有優惠。

好市多黑購節第四天，精選7樣優惠商品。(翻攝自好市多APP)

好市多黑色購物節於11月21日開跑、28日結束，目前已祭出上百件商品折扣，最低4.8折，好市多表示，每天傍晚會搶先公布隔日優惠品項，但實際價格現場才曝光；配合黑色購物節，全台賣場皆提前至上午9點營業，周五至周日（25至28日）最後3天提前至早上8點營業。