衛福部長薛瑞元稱確診者無法投票「合憲」，遭國民黨台北市長候選人蔣萬安酸衛福部長薛瑞元搶做大法官工作，薛反批蔣萬安「法律學位怎麼來的」蔣萬安今天表示，薛瑞元的談話承襲了前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中的態度，展現了民進黨政務官的傲慢與囂張。

蔣萬安、薛瑞元近來為確診者投票議題唇槍舌戰，蔣萬安酸衛福部長薛瑞元搶做大法官工作，薛瑞元認為，行政機關依法行政，自然有合憲性的確信，還批評蔣「懷疑蔣委員法律學位怎麼來的」。

對此，蔣萬安今天赴大安文山車隊掃街前受訪表示，自己的法律學位當然是認真攻讀來的，他的所有質疑也是為了人民的權益來爭取。

蔣萬安炮轟，反而薛瑞元的談話，也承襲陳時中的態度，展現了民進黨政務官的傲慢與囂張。

蔣萬安強調，行政機關執行相關的職權，行為遇有憲法爭議的時候，一定必須要啟動非常嚴謹且深度的專業的法律審議程序，來判斷行為是否合憲，絕對不是自己說自己合憲，自己以為自己的行為都是正確的，而剝奪人民民選的權利。