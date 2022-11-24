台南市府近年積極招商引資，為解決企業用地需求，透過公私協力方式，聯合各大不動產仲介業者，建置「產業投資標的供需媒合平台」系統，逐一清查各工業區內閒置土地，中華民國不動產經紀人聯合總會指出，平台資訊公開透明，可幫助需求方快速掌握土地資訊，線上平台已吸引近10萬瀏覽人次使用，單日點閱率急增，大幅增加產業進駐機會。

產業投資標的供需媒合平台由台南市經濟發展局委由中華民國不動產經紀人聯合總會規劃執行，提供大台南工業區用地的供給、與需求資訊，創造市府促進產業發展、企業加速落地、閒置地主三贏。

從8月底成立至11月21日，共創造近10萬次瀏覽人次，平台可即時查詢土地、廠辦等資訊，強調公開透明，目前有94件閒置土地、廠房租售的供給訊息；另有34件為企業提出的用地需求，大幅促進工業區的閒置土地租售資訊流通。

台南市經發局長陳凱凌指出，台南市編定工業區有35處，政府開發10處，民間開發16處，總面積約4786公頃，目前仍有約963公頃的土地未強化使用，皆在私人地主手中，亟需媒合釋出，以供業者投資使用。

中華民國不動產經紀人聯合總會理事長謝宗諺表示，平台由台南市各不動產相關產業公、協、職業工會等11個單位團體協辦，不動產經紀業者40家、不動產經紀人員超過50人共同協力參與，每筆在平台上刊登的土地、廠房資訊，均由不動產經紀人員透過聯繫所有權人，逐一拜訪開發，所耗費的心力不計其數，目標是促進大台南地區的產業用地有效釋出及活化利用。

台南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長戴泳明、身兼佛都愛玉負責人，他認為近年台南觀光旅遊發達，預計將成立愛玉故事館，結合在地文化、伴手禮、DIY手洗愛玉教學、果醬加工等，推廣深度體驗式觀光旅遊，積極透過產業投資標的供需媒合平台尋找合適廠房。

戴泳明說，平台整合總會內部各單位的橫向聯繫開發，成立以來扮演業者與地主之間的橋樑，讓有需求的業者一次可以看到更多選擇，加上產業用地有別於一般土地，媒合的專業度更高，藉由平台讓他找廠房更便利。

參與媒合的台南市不動產仲介經紀商業同業公會理事吳國禎則表示，近年受疫情影響，吸引不少台商回流、外商加碼投資，加上台南在地業者擴廠需求，產業用地供不應求，帶動台南工業地價格不斷飆漲。

台南指名度高的工業區如永康工業區、安南工業、新吉工業區區，因鄰近國道1號、國道8號，聯外交通便利，地價5年來大漲1~2倍。今年剛完工的麻豆工業區，3年前地價單坪約8萬元，現在也有1倍漲幅，

謝宗諺、吳國禎都說，媒合最大困難是價格、區位問題，閒置地主開出的價格往往略高於區域行情，造成雙方價格認知出現落差，加上位置不一定符合買方要求，拉長媒合期，平台將持續扮演關鍵角色，期能精準媒合供需雙方，達成互利目標。