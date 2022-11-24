烏俄戰爭導致燃料價格上漲，正在對歐盟漁業產生「災難性的後果」，甚至威脅到整個產業的「生存能力」，為此歐盟執委會正在製定一項計劃，以加速歐盟漁業的生態轉型，並在應對當前的能源危機時實現該部門的脫碳。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）24日報導，歐盟執委會環境、海洋和漁業委員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevičius）21日（週一）在歐盟農業部長理事會上告訴歐盟27國部長，烏俄戰爭導致燃料價格上漲，正在對歐盟漁業產生「災難性的後果」，甚至威脅到整個產業的「生存能力。」

根據執委會的說法，技術創新是漁業部門擺脫對石化燃料依賴的方式。 旨在使該部門現代化的倡議已經在歐盟啓動。

法國第一艘電力驅動的牡蠣駁船7月時在在布列塔尼舉行了落成典禮。船廠經理楊卞（Yannick Bian）在計畫啓動後告訴《西法蘭西報》（Ouest France），這艘電動牡蠣駁船「由2個70千瓦的電動馬達驅動，並2個40千瓦時的電池。」 而且很快這艘船就會額外安裝上氫氣套件。

與此同時，越來越多的混合動力船使用柴油混合電力發動機，在荷蘭水域的一些混合動力船與柴油發動機相比，其碳排放量減少了60%，儘管有這些努力和近年來在能源效率方面的重大改進，進展仍然太小了。

辛克維丘斯說：「在不同的參與者之間，沒有足夠的共識和協調。」，為了加速和促進漁業的去碳化，歐盟執委會提出了其他3個重點領域。除了促進技術創新，執委會呼籲所有利益相關者，包括公司、非政府組織、漁民、工程師和船隻製造商做出「強有力的承諾」，以及更容易獲得資金和合格的勞動力。

11月7日，委員會開啓了與所有利益相關者的磋商階段，為的就是收集關於未來在歐盟層面的協調行動的反饋意見，以支持漁業部門並為其提供一個更綠色的觀點。

法國歡迎這一倡議，海洋事務國務秘書埃貝維爾（Hervé Berville）說，他本人主張「去碳化衝擊。」能源轉型將使「發展當地經濟結構和打擊非法捕魚」成為可能，並指出這些問題在法國海外領土「更加嚴重。」

此外，貝維爾指出，目前的共同漁業政策和農漁業基金（EAGF）不足以解決歐盟漁業船支老化的問題，因為65%的船隻已經超過了25年。

西班牙農業、漁業和食品部部長普拉納斯（Luis Planas）也贊成這一倡議，他說，當西班牙2023年下半年接任為期6個月的歐盟理事會輪值主席國時，該提案將被列為優先事項。

辛克維丘斯警告說：「這不會在一夜之間發生，」他指出，該提案將使我們能夠從這場危機中「變得更強大」，並實現綠色協議的目標。