美國維吉尼亞州官員今天說，沃爾瑪一名31歲大夜班經理昨晚在擠滿感恩節購物人潮的賣場開槍，造成6人死亡，槍手隨後飲彈自盡。這是美國4天來第2起大規模槍擊案。

法新社報導，警察首長索勒斯基（Mark Solesky）說，維吉尼亞州切薩皮克市（Chesapeake）昨晚發生濫射案後，還有4名傷患仍在醫院救治，目前狀況不明。

索勒斯基跟記者說，槍手據信是死於「自己造成的槍傷」，又說目前還不清楚這起美國最新槍枝暴力案的行凶動機。

切薩皮克市有關當局指認槍手是該市居民賓恩（Andre Bing），說他持有一把手槍與多發彈匣。沃爾瑪（Walmart）在聲明中證實賓恩是大夜班領班，2010年起受僱於沃爾瑪。

在槍擊案中倖存的員工泰勒（Briana Tyler）稍早描述了這位賣場經理進入員工休息室濫射的恐怖場景。

泰勒跟美國廣播公司（ABC）晨間新聞談話性節目「早安美國」（Good Morning America）說：「他沒有特別瞄準任何人。他真的就只是朝整個休息室開始掃射，我看到有多人倒地，無論是尋求掩護或中槍。」

她說，槍手看著她開槍，但子彈從她身旁幾吋擦過。泰勒說：「他不發一語，什麼話都沒說。」

賓恩的數名同事跟美國有線電視新聞網（CNN）說，賓恩過去行跡詭異，有時候會做出威脅行為。根據CNN採訪內容，他也會發表偏激言論，表示擔憂政府在監督他。

11月19日，科羅拉多州一家LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）夜店才發生槍擊案，造成5人死亡，這起最新的濫射案再度掀起官員譴責聲浪，支持槍枝管制的運動人士也呼籲收緊相關限令。

路透社報導，美國總統拜登今天稱這起槍擊案是「另一個恐怖且毫無意義的暴力行為」，並提到本月稍早造成維吉尼亞大學（University of Virginia）3名學生喪命的槍擊案。

拜登在聲明中說：「今年感恩節美國各地將有更多空著椅子的餐桌。」

在沃爾瑪槍擊案中，第一通報警電話是在昨天晚間10時過後撥出，當時賣場仍在營業。警察首長索勒斯基說，警察隨即在幾分鐘後進入賣場。

切薩皮克市當局表示，槍手與兩名受害者被發現死在員工休息室，賣場前門旁躺著另一具遺體。官員說，年紀最輕的受害者為16歲。

當時人在沃爾瑪，但在槍擊案發生前便離開現場的布朗（Terri Brown）說，賣場當時擠滿感恩節購物人潮。

布朗跟美國廣播公司當地媒體13NewsNow說：「賣場非常擁擠。所有結帳櫃台都很忙碌。他們開啟絕大多數的收銀機。自行結帳區排了很長、很長的隊伍。」

維吉尼亞州昨天發生的槍擊血案，是美國一連串槍擊暴力案中的最新一起。根據華府非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）網站，美國每天平均發生兩起大規模槍擊案。大規模槍擊案的定義是造成4人以上傷亡的槍擊事件。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1111124