人民幣兌美元中間價24日報7.1201，較23日7.1281，升80個基點或0.11％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，24日展開人民幣（下同）80億元7天期逆回購操作，利率繼續持穩在2％。這較前兩日的20億元規模略有增加。據此計算，單日淨回籠1,240億元。

據統計，本周共有4,010億元逆回購到期，規模從50億至1,720億元不等，其中，24日到期1,320億元。