近日宜蘭縣五結鄉種鴨中心爆發新型H5N1亞型高病原性禽流感，該養鴨中心肩負國內育種的重責大任，但5010隻種鴨遭全數撲殺。農委會表示，異地保種都有在進行，影響不至於太嚴重，異地復養可在6至8個月展開，但品種選育時程大概會延宕至少1年。

農委會畜試所所長黃振芳指出，復養計畫的期程預計6到8個月，但要讓異地孵化的鴨進來，種鴨中心的環境必須要有一連串的清消程序，加上環境檢測都沒問題才行，一定要絕對乾淨。

黃振芳表示，宜蘭養鴨中心的防疫其實已經做得相當細膩，現場人員進出都要執行2次的淋浴更衣，衣服甚至還要用顏色管理，裡面也根據鴨舍的不同規定對應的顏色和穿的雨鞋，每3個月更會針對環境進行監測和定期消毒，但即使如此還是不幸染疫。

黃振芳說，在檢討會議上，如果從環境來看，宜蘭因為多雨，屋頂的鏽蝕可能也把候鳥的排遺沖刷下來，或是沖洗時下水道有柵欄攔截異物，但鴨毛堵住時將柵欄拿起後沒有第一時間放回去，時間落差可能讓污染物流入，之後會在這些細節更加精進。

黃振芳說，種鴨中心日常防疫已經是「鴨蛋裡挑骨頭」，每個月都會針對鴨舍的生物安全、鴨隻健康等來做盤點，所務會報也會定期召開，但還是出現禽流感仍讓人感到遺憾。

針對異地保種作業，黃振芳指出，異地保種已經技轉出去，也因為種蛋置放超過2周就會降低其孵化率，所以種蛋也會定期更新，未來復養後就能繼續進行品種選育，但相關選育研究至少會延宕1年左右。