雲林縣醫師公會、牙醫師公會、中醫師公會、藥師公會、藥劑生公會、護理師護士公會等22個醫事團體組成張麗善醫事團體後援會，全力支持護理師出身的張麗善連任。

除了上述公會，還有醫事檢驗師公會、助產師助產士公會、物理治療師公會、職能治療師公會、醫事放射師公會、營養師公會、臨床心理師公會、牙體技術師公會、語言治療師公會、驗光師公會、驗光生公會、齒模製造技術員公會、診所協會、醫療服務人員職業工會、中藥商業同業公會、西藥商業同業公會等團體加入。

參與者指出，過去2年多面臨疫情衝擊，張麗善充分發揮護理師的專業背景布署防疫工作，與醫護界溝通順暢，雲林醫護人員都很肯定她，此外，雲林在防疫期間產生的區域聯防機制與遠距醫療模式，也成為其他縣市的典範。

張麗善曾擔任護理師20多年，上任以來以務實可行的方式推動各種醫療衛生政策，包括獲王詹樣基金會贊助，為雲林縣國一女學生施打9價HPV（人類乳突病毒）疫苗、媒合扶輪社資源提供精準篩檢服務及轉介治療服務補助檢驗費等。

後援會成員表示，張麗善受到雲林醫事界各單位公開支持，是藍營人選過去不曾發生的情況，顯示長期較支持綠營的醫事界也相當肯定張麗善防疫表現。