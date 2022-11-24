林佳龍表示要把握最後時間繼續衝刺，帶動支持者的熱情。（呂健豪攝）

民進黨新北市議員候選人李宇翔上午也與林佳龍一同車隊掃街，繼續爭取選民支持。（呂健豪攝）

選前最後2天，民進黨新北市長候選人林佳龍繼續衝刺，他今（24）日上午前往五股車隊掃街，立委林淑芬也到場陪同。林佳龍說，這次選舉是一個價值的選擇，所以在最後衝刺要帶動支持者的熱情，讓氣勢能夠起來；林淑芬也說，這2天大家都淋著雨，不過都甘之如飴，不作多想只有「拚」一個字而已。

林佳龍上午前往五股，與黨內新北市議員候選人李宇翔一同車隊掃街，他說要把握最後衝刺的一分一秒，大家幾乎是不眠不休，市長跟議員候選人聯合競選，而在最後階段除了今晚的造勢晚會，就是車隊掃街跟路口拜票，要催出每一張選票。

林佳龍不斷強調，要大家出來投票，因為這次不只是為了新北大翻新，在這次的選戰當中也看到這是一個價值的選擇，一個城市的市長也涉及到品格跟治理能力，所以要繼續衝刺，帶動支持者的熱情，讓氣勢起來能夠催票、投票。

對於立委林淑芬陪同車掃，林佳龍表示，林淑芬是他非常敬佩的立委，除了問政犀利之外，也得到基層民眾的廣泛認同跟支持，有她陪伴車掃，可以看到群眾的反應特別熱烈，這就是真正的深耕基層，而且在很多政策上，她也是站在基層這邊發聲，所以在下雨天有她全程陪同，除了感謝之外，也歡迎民眾可以多跟他們揮手打招呼，大家一起催票來一個最後的衝刺。

林淑芬也表示，這兩天不管是站路口還是車隊掃街，她與林佳龍都是淋著雨，但家都甘之如飴，因為這是為了更美好的新北市、為了大翻轉，所以大家都知道最後這兩天就是全力以赴不作他想，只有拚的精神跟這個字可以形容。