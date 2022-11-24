美國連續4次升息3碼（0.75個百分點）後，聯邦準備理事會（Fed）官員在最近一次會議中大多傾向「不久後」會縮減基準利率調升幅度。

法新社報導，根據今天出爐的聯準會11月1日至2日會議紀要，聯準會決策官員「幾乎未見通膨壓力減輕的跡象」。然而，「絕大多數」官員認為「可能不久後適合」縮減升息幅度。

外界目前廣泛預期，聯準會將在12月中旬的會議調升主要短期利率2碼（0.5個百分點），這項利率影響許多消費者和企業貸款。

BMO資本市場（BMO Capital Markets）資深經濟家珍妮佛．李（Jennifer Lee）在研究報告中表示：「放慢腳步將讓（聯準會）得以評估經濟情勢和處境。下次會議以前，在缺少一些難以掌控的通膨報告下，12月（升息2碼）聽起來相當合理。」

根據會議紀要，聯準會決策官員推斷，就業市場表現強勁而調高薪資，加上生產力成長疲弱，與聯準會想達成通膨年增率2%目標的能耐「不一致」。

美國這個全球最大經濟體面臨通膨攀升至數十年以來最高水準，聯準會已展開激進做法降溫需求並壓低物價，今年迄今已6度調高基準借貸利率。

美國通膨年增率現約7.7%，在最近一次於11月初召開的會議連續第4次升息3碼，導致美國目前利率介於3.75%至4%間，為2008年1月以來最高。

與會決策官員指出，要實現政策的全部效果需要時間，部分官員認為放慢升息步伐，可以降低金融體系不穩定的風險。

在意見分歧下，部分官員對於升息影響恐超過為了壓低通膨所需作為的態度保守。但官員也同意，通膨仍「高得令人無法接受」，遠高於將通膨控制在2%的長期目標。