韓聯社報導，中國國務委員兼國防部長魏鳳和與韓國國防部長李鍾燮23日在柬埔寨會晤時商定，將恢復自2015年因薩德事件中斷的國防部長互訪及兩國國防部之間的直通電話等交流。

同在23日，中國外交部發言人趙立堅在回答中韓元首日前峇里島會談後，即在中國恢復播出一事聲稱，中方「從來沒有實施過限韓令」，而2021年以來中國已引進播放了多部韓國電影和電視劇。

韓聯社報導，魏鳳和與李鍾燮23日在出席東協國防部長擴大會議期間舉行這場會談。兩人商定，將視COVID-19疫情形勢逐步恢復軍方人員往來，包括2015年起中斷的防長互訪、2019年起停擺的副防長級國防戰略對話，以及中韓國防部之間的直通電話等軍事交流等。

報導指出，兩人在會談時還討論北韓核飛彈和俄烏戰爭等問題。李鍾燮向魏鳳和表示，北韓核飛彈能力升級只會使韓美、韓美日及國際社會更加團結，並加大施壓力度。韓方呼籲中方為朝鮮半島問題發揮建設性作用，讓北韓清楚核飛彈研發「毫無益處」。

根據報導，魏鳳和對此回應，中方也不願看到朝鮮半島緊張局勢升溫及不穩定。中方始終為朝鮮半島的穩定積極發揮建設性作用，並堅持有關當事方應努力對話解決問題的立場。

報導提到，魏鳳和對俄烏戰爭久拖不決表示憂慮，並表達俄烏雙方透過對話和談判儘早結束戰爭的意願。

這項報導指出，兩人一致認為，要在日前中國國家主席習近平與韓國總統尹錫悅在20國集團（G20）峇里島峰會會談共識的基礎上，在國防領域謀求並踐行多種合作方案，並同意兩國防務部門的密切的戰略溝通和交流，是發展面向未來的國防合作關係所必需的。

另一方面，有媒體在中國外交部23日下午舉行例行記者會上提問，習近平與尹錫銳在峇里島會談後，中方相關機搆即允許韓國電視劇在中國播放，要求趙立堅證實此事。

趙立堅在回答時說，習近平和尹錫悅的會晤達成一系列重要共識，為下一步中韓關係發展「指明了方向」。中方願韓韓方一道落實好兩國元首重要共識，推動中韓關系深入發展。

他聲稱，中方「從來沒有實施過所謂的限韓令」，中方對與韓方開展人文交流合作持開放態度。據他了解，2021年以來，中國已經引進播放了多部韓國電影和電視劇。

趙立堅說，推動合作需要雙方相向而行。我們希望韓方與中方一道，繼續為活躍兩國人文交流，增進相互了解和友好感情作出積極努力。