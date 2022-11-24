港股23日反彈99點止5連跌後，24日早段開盤漲逾百點。
香港信報報導，恒指開盤漲160點或0.92％報17,684。國指開盤漲52點或0.88％報5,997。
個股方面，騰訊開盤漲1.6％報286.4港幣。美團開盤漲1.2％報140港幣。阿里巴巴開盤漲1.7％報76.7港幣。
中國人民銀行和銀保監會23日公布「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作」通知，24日房地產股上揚，碧桂園開盤漲6.4％報2.5港幣，市前成交額逾億港幣，萬科開盤漲5.3％報13.5港幣。
港股23日反彈99點止5連跌後，24日早段開盤漲逾百點。
香港信報報導，恒指開盤漲160點或0.92％報17,684。國指開盤漲52點或0.88％報5,997。
個股方面，騰訊開盤漲1.6％報286.4港幣。美團開盤漲1.2％報140港幣。阿里巴巴開盤漲1.7％報76.7港幣。
中國人民銀行和銀保監會23日公布「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作」通知，24日房地產股上揚，碧桂園開盤漲6.4％報2.5港幣，市前成交額逾億港幣，萬科開盤漲5.3％報13.5港幣。
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