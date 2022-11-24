教育部長潘文忠（如圖）24日在立法院受訪。（張鎧乙攝）

屏東縣私立屏榮高中不當管教學生服裝儀容，遭教育部核減112年獎勵款100萬元，創下首例。立委今質疑，現在還有19.7％的國中、33.8％的高中違反服儀規定，為何教育部只重懲屏榮高中？教育部長潘文忠回應，學校違反規定又屢勸不改，不但會被扣獎補助款，還可能被減招。

教育部規定學校不能以服裝儀容為由處罰學生，但屏榮高中長年有不當言語及管教方式，包括用尺量頭髮長度，規定冬天的禦寒衣物不能外露於制服外等。教育部行文屏榮高中11次要求改善，但學校當耳邊風，教育部最後祭重懲。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行「依12年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」專題報告，但立委黃國書質詢說，違反服儀規定的學校很多，教育部卻只嚴懲屏榮高中，標準到底在哪裡？

黃國書並依教育部的統計數據，110年違反服儀規定的學校，國中有57校、高中147校；111年違反服儀規定的學校，國中有145校、占19.7％，高中174校、占33.8％。違反服儀規定的學校一直在增加，到底怎麼回事？教育部怎麼都不處理？

潘文忠回應，屏榮高中校方和學生訂出服儀規範，最後卻是學校不遵守，教育部多次行文要求改進，但學校仍不理會，因此才予以重罰。而屏榮高中若持續不調整，教育部還會令其減招。

潘文忠說，學校違反服儀規範，教育部會先輔導，若是私校屢勸不聽，教育部會扣減獎補助款；若是公校，教育部會依教育人員獎懲規定，懲處教育人員。對於學校違反服儀規定，他表示這是「反教育」、「我很不認同」。

立委范雲質詢說，屏榮高中112年原本可得到174萬元獎勵款，現在被扣減100萬元，相當於減少56％，這個懲處很重，但學校似乎不當回事，對外仍不斷在辯解，教育部要怎麼處理？

教育部國教署長彭富源表示，對屏榮高中的懲處已在本月18日發出公文，教育部會不定期進行檢視，如果12月中旬前仍未改善，將會扣減他們的招生名額。