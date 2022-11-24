雲林縣北港鎮好收里155線與雲168線公路交叉路口，23日發生一起營業大貨車與大型重型機車碰撞的死亡車禍，造成陳姓重機騎士及其後座乘客2人送醫不治。據了解，身亡的重機騎士為萬華青山宮的知名顧問，有「一代廟會傳奇」之稱，青山宮聞噩耗也發臉書貼文悼念，感嘆天妒英才。

回顧事發過程，警方表示，62歲劉姓男子駕駛營業大貨車沿155線公路，由北向南行駛欲左轉，騎重機的陳姓男子載李姓少年沿155線公路由南向北直行，騎士閃避不及直接衝撞大貨車，重機騎士及乘客2人都沒有戴安全帽，頭部受創嚴重，送醫後不治。

陳姓男子23日騎乘重機搭載友人，行經雲林縣北港鎮一處交叉路口，遭營業用大貨車輾斃。（警方提供）

陳姓男子23日騎乘重機搭載友人，行經雲林縣北港鎮一處交叉路口，遭營業用大貨車輾斃。（警方提供）

警方調查發現，陳姓男騎士與後座乘客均未配戴安全帽。（警方提供）

據了解，已故的陳姓男騎士為北市萬華青山宮的知名顧問，更有「一代廟會傳奇」的封號，未料陳男遇上車禍斷魂，青山宮獲悉噩耗後，23日在臉書粉專發文悼念，感謝陳男過去對於青山靈安尊王的服務，不捨陳男離世，願陳男能隨尊王、媽祖婆修行。

北港分局表示，鑑於嚴重車禍事故與重大交通違規有正相關，尤其闖紅燈、超速搶快、酒駕、違規轉向等行為易造成重大事故，警方將加強取締超速、闖紅燈、酒駕等重大違規行為，也呼籲用人應有防衛駕駛觀念，以保障自身與其他用路人安全。