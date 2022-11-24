世界盃足球賽熱鬧開踢，場場賽事都成為球迷關注焦點，沒想到小組賽才開始三天就接連爆出冷門，先是頗具冠軍相的阿根廷以1比2輸給沙烏地阿拉伯，昨（24日）日本再以2比1逆轉擊敗強權德國，讓不少重押阿根廷與德國的球迷慘賠收場，有網友就抱怨，兩場比賽各砸5萬買運彩，但最後都打水漂，文章也釣出同樣賠錢的球迷，甚至有人已經賠掉15萬。

該名網友在臉書爆廢公社公開版社團發文表示，賽前經過分析後決定押勝率比較高的球隊，分別各押阿根廷與德國5萬，沒想到10萬就這樣飛了，他激動抱怨，「這種足球強國連輸兩場的機率到底是多少啊，我不玩了，把錢還我。」

文章引起網友們熱烈討論，有人透露在抖音上看到網友拿15萬押阿根廷贏，最終也都慘賠收場，「下一場你要押誰贏，先跟我說」、「還以為要吃土了，結果連土都沒得吃」、「下冷門中一次，可以抵很多次熱門。」

不過也有球迷趁機賺一筆，台灣運彩昨透露，有人花2萬下注沙烏地阿拉伯贏球，最後抱回44萬獎金。此外，外媒則披露，有澳洲籍球迷下注16萬美元（約新台幣496萬）預測阿根廷贏球，最後失敗收場。