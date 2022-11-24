名模錢帥君的男友郭哲敏涉地下匯兌洗錢潛逃美國，連帶引發近來檢警系統「招待所之亂」引起社會譁然！根據權威管道證實，郭哲敏的護照已經遭到註銷，我方專案小組已協請美國聯邦調查局（FBI）進行緝捕，並鎖定郭在美國的行蹤，極有可能會在選舉後進行收網，未來將透過台美司法互助協議，在美逮捕郭男後押回台受審，由於郭男掌握不少檢警人員出入招待所資料，未來一但回台，恐將引爆更大「核彈級」風暴。

據了解，我方法務部專案小組與美國聯邦調查局駐台人員，已經在法務部召開過祕密會議，美方透過我方提供資料以及情資，已正式全面清查郭哲敏在美國落腳處與相關人脈，我方外交單位日前也已經註銷郭男護照，因此美方將會在適當時機逮捕。

近一個月來，郭哲敏地下匯兌集團引發的檢警「招待所之亂」，除了檢警系統外，綿密的政商連結，儼然也成為民進黨被批「黑金政治」的導火線之一。因此如果一但郭哲敏被押回台

據了解，警政署督察室上周透過管道與爆料人聯繫，已取得大量高階警官被檢舉出入「松勤88招待所」的監視畫面檔案等檢舉資料。但因最近選舉維安、查賄勤務重，目前「靖紀小組」正在進行查證，待本周選舉結束後將約談相關人士調查。

但弔詭的是，外傳出入松勤88招待所的政商名流、警界高官以及公家單位人員，據稱該批資料除了檢警人員外，都已經被清理過，因此目標完全是針對警方而來。

郭案牽涉黑白兩道、地下匯兌同業競爭等複雜關係，近來各方放話不斷，警界感嘆「水很深」，但關鍵證據都掌握在郭哲敏手上，未來郭被押解返台，是否會引爆檢警包庇、洩密、取得不法利益等勾當，目前廉政署、新北地檢等單位也早已深入調查。