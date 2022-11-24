法新社報導，世界已與病毒並存，電視上轉播的卡達世界盃足球賽觀眾不戴口罩的畫面，讓熱愛國際足球大賽、但是至今還受動態清零政策限制的大陸人憤怒不已。

大陸在2019年年底發現新冠疫情，現在是全球最後一個主要經濟體試圖通過封城或封鎖社區，以及迫使數千萬人做核酸的辦法來阻止新冠病毒傳播。其實，大陸23日確診病例為2萬9157例，數字之低無法與其他國家相比，但已接近大陸4月分上海封城時期公布的最高紀錄。

根據野村綜合研究所，截至22日，超過1／4的大陸人以各種不同形式被隔離在家，與無數不戴口罩的自由人群慶祝2022年卡達世界盃足球賽的畫面形成強烈對比。

報導引述一位廣東居民的微博文章說，這個世界上一些人在現場觀看世界盃無需戴口罩，而另一些人被封鎖在自己家中已經數月，「是誰盜走了我的生活？我不會告訴你！」一名家住山西的網友在微博發文，世界盃讓大部分中國人看到了國外正在發生的現實，從而為自己國家的經濟和青年人的命運感到擔憂。

一封質疑中國是否與卡達生活在同一個星球、題為「十問」的公開信22日在微博公布後引起強烈反響，但很快受到審查並被刪除。信中質疑，非洲的奈及利亞防疫工作成效顯著，我們不去對標和自己國情差不多的印度，不去學習奈及利亞，整天統計美國的數字，這樣對防疫有什麼意義？

報導指出，大陸人越來越難忍受隔離，致使近日在廣州等地爆發遊行示威。