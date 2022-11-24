瑞士信貸(Credit Suisse)的股東在周三批准了總額40億瑞士法朗(約42億美元)的增資案，籌資將用於資助瑞信，實現轉虧為盈。

在特別股東大會上，約有92%和98%的股東分別支持了兩項增資案。增資案是根據該行的重整計畫來進行，並在10月時提出。

瑞信董事長Axel Lehmann說：「此次股東投票印證了我們對10月提出的戰略的信心。我們完全專注於戰略的優先事項，為未來獲利成長奠定基礎」。

為了給重整計畫提供資金，瑞信給新的和現有的股東購買新股的機會。

根據瑞信在十月的說法，新的投資人可以以每股3.82瑞朗的購買價，購買4.62億股新股，此購買價相當於10月27日和28日瑞信股票成交價平均的94%，將籌資17.6億瑞朗。

其中有約3億760萬股的新股將由沙烏地阿拉伯國家銀行(Saudi National Bank)透過私募方式購買，並取得瑞信9.9%股份。

股東們在周三還批准了一項配股協定，現有股東可以選擇以每股2.52瑞朗購買8.89億股，認購權將與其現有持股規模相當。

瑞信周三收盤價為3.63瑞朗。