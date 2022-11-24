高爾夫球族群今(2022)年第4季進入旺季，營運表現受到期待，明(2023年)年受惠整體高爾夫球打球人數增加，業績還有成長動能。今日多頭暫時休兵，復盛應用(6670)、大田(8924)、明安(8938)及明揚(8420)全數壓低整理，但賣壓不大，跌幅僅在1%左右。

據The R&A和體育市場行銷調查(SMS)研究資料顯示，自2016年以來，高爾夫球運動在全球範圍內得到了顯著的普及，全球高爾夫球員總數從6,100萬人增加到6,660萬人，其中以年輕族群與女性參加人口增加尤其顯著。

復盛應用第4季進入旺季，今年業績樂觀以待，法人認為營收及獲利可望聯袂創新高。雖然各界都不看好明年度的景氣，但高球產業較不受景氣波動影響，復盛明年度營運仍有成長動能。復盛應用在越南的新廠二期工程今年完工，依產能新增加的量能估算，2023 年復盛應用自越南廠的出貨量將超越廣東中山廠，越南出貨占比60% ，中山廠約40%。

大田今年第4季為美系客戶出貨旺季，業績表現將優於第3季。明年在高爾夫球方面的營收，年增率可望超過7%，另外，自行車代工業務方面，客戶訂單持續挹注，加上生產效率持續提升，此部分營收年增率將超過10%。預估大田2023年獲利可望繼續成長。