桃園市議員候選人藍士博24日開記者會，批國民黨桃園市長候選人張善政發放快煮麵超過30元涉嫌賄選。不過張善政競選總部發言人曾俊豪公布發票，換算每袋進價僅26.7元。

曾俊豪指出，競辦第一時間就聲明採購價格符合法令規定，但該候選人持續以「市售價格」混淆視聽，因此公布採購發票，每袋進價約26.7元，更大酸價格還比桃園市長鄭文燦早年競選立委贈送的成本27元快煮麵還便宜0.3元。

藍士博說，他23日告發張善政賄選，而張善政面對爭議就是迴避，他說，送小禮物、文宣品很常見，法律見解是不能超過30元。而國民黨11月1日競選活動，張善政在現場，朱珍瑤、張碩芬、楊朝偉也同樣在場。他出示照片，指團隊不只發放快煮麵，也幫張善政拉票。

藍士博提到，他揭發快煮麵後，就有網友稱，他公司進價每包37.5元，售價46元，很明顯張善政涉及賄選。他也說，張善政沒有在選戰狀態，任由地方勢力抬轎，選前是公仔，選後任人擺布。

至於提到桃園市長鄭文燦過去競選立委時也送過快煮麵，藍士博說，該影片是很久以前的影片，是藍營技術性剪接。若把影片看完，就知道贈送的快煮麵成本是27元。

曾俊豪表示，該快煮麵大規模採購，價格相對較低，採購30箱後，每箱價格為266.6元，若以1箱10包換算，單袋價格26.7元。曾俊豪也大酸因為贈送快煮麵上新聞的鄭文燦是「民主拉麵之父」，而藍士博曾擔任他祕書，不奢望以同樣標準檢視民進黨，但還是希望他向桃園鄉親道歉。

曾俊豪說，「拉麵兼拉票」的風氣是鄭文燦當年創意，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬也依循傳統贈送袋裝麵，不過該候選人像先前遇到市府工程弊案、上百兒童打錯疫苗一樣，選擇忽視與漠視，但雙標已經不是社會主流，雙標候選人也非桃園鄉親所樂見。