每個人都希望有個體貼知心的完美情人，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名5星座，水瓶座、處女座、金牛座、天蠍座、雙魚座是名副其實的好情人代表，當愛上一個人，這時眼裡全部只有對方，並會默默付出所有，只為了讓身邊的人得到更多疼愛。

▍第五名：水瓶座

一段能走得長久的感情，要的不只是甜蜜、浪漫，更要有宏量的心胸，而談起心胸，水瓶座就屬於前段班，不僅聰明伶俐、心胸更是寬闊，對待身邊的人也不走小家子氣路線，禁得起朋友開玩笑，對於情人的付出不計較誰付出多少，大氣、海派，但又細心、溫柔，能不疼愛嗎？

▍第四名：處女座

處女座天生幹練，勤儉持家，無論是工作還是家庭，都善於把自己和情人內外打理的妥妥貼貼，若以為處女座相貌不揚，那可就錯了，偏偏他們各個都是俊男美女，不僅相當務實，更不會因為自己外貌姣好就恃寵而驕，對待情人是溫柔體貼，能力好、性格好、外貌佳，善家務，理財也難不倒，萬能情人非他們莫屬。

▍第三名：金牛座

金牛座不太走浪漫路線，相當務實，天生有一副溫柔心腸，陽光般的笑容，對待情人、家人都像長輩一樣，將大家照顧的無微不至；他們有股讓人安心的力量，無論情人在外受到多大的委屈，回到家都能恢復平靜，有金牛座在身邊就是天天大晴天。

▍第二名：天蠍座

天蠍座時常讓情人又愛又頭痛，他們過得很自我，有點小任性、小驕傲，又讓情人覺得無比可愛，忍不住縱容讓他們繼續任性下去。天蠍座對於愛情一旦認真起來，沒有人能擋得住，他們會用各種獨有的方式嬌寵情人，雖然有時讓人哭笑不得，但這只有專屬天蠍座情人才享有的權利，怎能不讓人一直愛著。

▍第一名：雙魚座

雙魚座擁有對任何事情都要做到百分之百的完美性格，總是默默替情人付出，發現缺少了哪些，便心中記下，下回就採買補上，他們也會記得對方喜歡的口味，就在某天突然送愛心午餐過去，對於愛情，始終抱著一個童話故事的幻想，希望自己能像王子、公主般被粉紅泡泡包圍。如此認真經營愛情，怎麼能不讓人喜歡呢？