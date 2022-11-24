42歲港星謝霆鋒與大11歲女星王菲，兩人自2014年復合至今愛得相當低調，近日網上瘋傳疑似王菲掩面哭泣走出餐廳，據悉兩人最後一次合體是在去年的四月，因此才讓外界猜測是否與謝霆鋒有關。

近日網路上流傳一段影片，片中與朋友聚會的王菲提前從餐廳離開，雖然天色昏暗，但可見王菲披頭散髮顯得有些憔悴，加上她掩面快步衝出餐廳時疑似在哭，而在大眾面前向來理性安定的王菲，意外被直擊情緒潰堤，也引發熱議。

王菲疑似被拍到披頭散髮憔悴掩面走出餐廳。（圖／截圖自微博）

然而，會傳出與情變有關，據悉是因為距離兩人上次合體是在去年四月參加朋友的飯局，之後就再無同框，才讓外界懷疑是不是與謝霆鋒感情生變，不過也有網友認為，王菲可能只是忘記戴口罩或是感冒，才會將臉遮住，與感情無關。

事實上，謝霆鋒與王菲的感情相當波折，2000年雙方在梁朝偉的慶功會上「牽手」認愛，震驚眾人，2002年謝霆鋒因戲與張柏芝相戀2006年結婚，但婚姻僅維持五年，隨後，2014年王菲與謝霆鋒復合交往至今，雖2020年時兩人曾經傳出分手消息，但之後被媒體拍到兩人牽手離開餐廳，讓謠言不攻自破，而如今再傳情變，也再度引發外界討論。