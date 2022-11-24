繼中國國家主席習近平結束二十國集團（G20）與亞太經濟合作會議（APEC）峰會、進行多場元首外交之後，大陸持續展開「主場外交」，將有多國元首接力訪問中國。古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今（24）日起訪問中國；蒙古國總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）則於27日到訪。中方今日還宣布，寮國國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）將於11月29日至12月1日對中國進行國事訪問。

新華社報導，應中共中央總書記、中國國家主席習近平邀請，古巴共產黨中央委員會第一書記、古巴國家主席狄亞士-卡奈今日起至26日對中國進行國事訪問。

據新華社，狄亞士-卡奈曾3度訪問中國。2013年6月，他作為國務委員會第一副主席兼部長會議第一副主席時訪中。2015年9月，他出席抗日戰爭勝利70週年紀念活動。2018年11月，狄亞士-卡奈對中國進行國事訪問並出席首屆中國國際進口博覽會。

狄亞士-卡奈於2018年4月當選古巴總統，2019年10月當選古巴首任國家主席，2021年4月當選古共中央第一書記。本次訪問是狄亞士-卡奈第2次以國家元首身分、第1次以古巴共產黨領導人身分訪問中國。

另根據中共中央對外聯絡部發言人胡兆明今日宣布，應習近平之邀請，寮國人民革命黨中央委員會總書記、寮國人民民主共和國主席宋倫西索李斯將於11月29日至12月1日對中國進行國事訪問。

蒙古國總統也將訪問大陸。中國外交部發言人華春瑩22日宣布，應中方邀請，蒙古國總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）將於本月27日至28日對中國進行國事訪問。

中國外交部發言人趙立堅當時表示，呼日勒蘇赫曾於2018年以總理身份對中國進行正式訪問；此訪是他以總統身份首次訪中。訪問期間，中蒙將就雙邊關係以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。