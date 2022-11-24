近二年來，疫情導致塞港造成原物料短缺，加上聯準會今年四度升息三碼以因應通貨膨脹的情形，此外，由於俄烏戰爭與地緣政治持續發酵，花旗集團預期，2023年全球經濟走緩，考驗企業營運韌性。花旗(台灣)銀行商業金融事業群負責人余苑菱認為，企業除透過多元策略布局、降低營運風險，更應善用數位化趨勢服務平台，掌握全球交易，分散與降低匯兌風險。

花旗(台灣)銀行財資與金融貿易事業群負責人程雯指出，根據市場分析報告，今年有65%企業客戶的關鍵目標，是要讓營運資金更有效率；更有86%的企業重視該如何透過緩解營運資金壓力，讓組織再成長，強化營運韌性、因應變局。

邁入2023年，面對全球詭譎多變的政經局勢，花旗(台灣)銀行商業金融事業群日前舉辦「2023全球經濟趨勢前瞻論壇」，邀請花旗經濟學家幫助客戶了解全球與中國經濟趨勢，在通膨持續預期升溫與國際匯率動盪下，花旗商業金融如何透過獨特的全球網絡與數位化工具，幫助企業多元布局，做好供應鏈與資金管理，降低風險，強化營運韌性。

余苑菱說：「展望2023年經濟仍舊充滿許多不確定性，企業進行海外投資，需要透過多元化策略重新部署，藉由分散供應鏈降低營運風險。2019年中美貿易戰時，第一波的企業開始將生產基地前進東南亞；今年，花旗觀察到電子、手機上下游與半導體產業，也陸續將業務與營運版圖擴展到東協或其他國家。面對美元走強與亞洲貨幣的匯率動盪，建議企業善用數位化的服務平台，隨時隨地掌握全球交易，分散與降低匯兌風險。」

程雯分享花旗對國際化資金營運趨勢的觀察。她表示，根據市場分析報告，今年有65%企業客戶的關鍵目標，在於提升營運資金運用的效率；更有86%的企業關注如何能夠透過緩解營運資金壓力，讓組織再成長。面對明年景氣挑戰，花旗建議透過長線布局供應鏈、靈活管理資金水位與運用、數位化與自動化，與投資ESG等面向，強化企業營運韌性。