根據聯準會（Fed）周三發布的11月會議紀要，「絕大多數」央行決策官員同意「可能很快就適合」放緩升息步伐。官員們認為隨著貨幣政策接近「足夠具限制性」的水準，聯邦基金利率的最終目標已經變得比升息速度更為重要。這意味著美國央行在對抗通膨上已經看到進展，並有意放慢升息步伐，今年底一直到2023年，聯準會可望縮小升息幅度。

聯準會在11月初的政策會議上連續第4次升息75個基點，使其基準利率升至介於3.75%～4%，創下2008年以來新高。

11月會議紀要顯示，由於美國經濟已經適應信貸成本提高，以及對「過度緊縮」的擔憂升高，聯會決策官員大致同意他們可以縮小升息步伐，以更為慎重的方式收緊政策。

會議紀要指出，放緩步伐可以讓聯邦公開市場委員會（FOMC）更好評估其實現就業最大化與價格穩定這兩大目標的進展。貨幣政策行動會對經濟活動與通膨造成影響，但影響的程度不明，以及效果之後才會顯現出來的滯後性，使央行有需要放緩步伐。

會議紀要並指出，比起關注之後可能採取的升息幅度，更重要的是利率需要升至多高才能降低通膨，以及未來幾個月在調整利率上應謹慎行事。會議記錄寫道：「隨著貨幣政策接近足夠具限制性的水準，與會決策官員強調，委員會最終將利率目標區間調升到什麼水準和此後政策立場的演變已經成為更重要的考量，而非每次升息的步伐」。政策最終會落在哪裡，在很大程度上將取決於未來幾個月的通膨發展，以及近期低於預期的通膨數據是否成為確立的下行趨勢。

此外，聯準會內部經濟學家提高對「未來幾個季度」的通膨預測，並表示基於消費者支出放緩、全球經濟風險升高以及央行持續升息等因素，明年美國「經濟陷入衰退」的可能性已經升至50%，幾乎與「經濟成長低迷」這個基本情境發生的機率一樣高。此為聯準會自今年3月升息以來，其內部首次提出這樣的警告。

與市場的看法相比，聯準會內部的預測仍然相對保守。根據路透社日前所做的調查，受訪經濟學家預估美國一年內陷入衰退的可能性為60%。而彭博社所做的調查預測美國明年步入衰退的機率為65%。不過，近來的調查均顯示經濟學家普遍認為即使美國陷入衰退，也應該只是溫和衰退。

與聯準會政策利率連動的期貨合約顯示，目前投資人仍然押注聯準會將在12月會議縮小升息幅度至50個基點。