天母大葉高島屋周年慶如火如荼進行，在地人捧場、百萬刷手出現，周年慶業績可望達成8億元目標。(大葉高島屋提供)

新光三越周年慶全台最後壓軸，新光三越台北站前店周年慶將在12月1日重棒出擊，全館祭出累計滿5000元送5000點skm points等超狂好禮，大滿貫優惠，美妝、季節家電、尾牙、旅遊一站購足，站前店壓軸強檔周年慶，要力拚10.6億元的業績目標。

天母大葉高島屋周年慶17日開始如火如荼展開，首五日全館品牌祭出超低折扣、買一送一或天母獨家優惠搶客，不僅在地民眾捧場，還有百萬刷手頻頻出現，大葉高島屋表示，有信心周年慶達8億元目標，全年業績有機會挑戰43.5億元。

本土疫情趨緩，指揮中心表示，口罩放寬的日子也近了；新光三越表示，防疫政策持續鬆綁，口罩拿下來後，社交需求下，預計今年站前店壓軸強檔中，彩妝、化妝品都會賣得特別好，這次聯手40家化妝品品牌，推出30萬明星特惠組迎戰；防疫鬆綁對全台實體通路的業績，將有很大幫助。

新光三越人流已回到疫情前9成的水準，受惠於高單價的商品需求，平均客單則提高4成之多，對站前店周年慶訂定的10.6億元業績目標很有信心，即使沒有五倍券加持，仍將能較去年成長1％，全年業績成長約1成。

新光三越積極建構生態圈，今年全台規劃以滿千元、贈千點的方式，回饋百萬卡友，點數首度可全台跨店使用；新光三越也趁周年慶活動，號召百萬會員，把握年終壓軸檔期，把點數變成喜歡的樣子。

新光三越站前店除了累計滿5000元送5000點skm points外，化妝品單筆滿2000元就送2000點skm points，超級會員慶點，點數可換購物金，爆品全面下殺6折起；冬被、服飾下殺15折起，扣點數就能抽價值186萬的賓士GLA180，首四日扣50點還能獲得500元電子抵用金。