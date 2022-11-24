作為亞洲傳統強權，日本至今仍無法突破隊史最佳16強的壯舉，尤其本屆被分在了「死亡之組」E組，讓不少日本球迷抱持著「至少不要三戰全敗」的想法，不過就是在沒有壓力的壟罩下，日本得以完全施展拳腳，完成了首戰擊敗德國的艱難任務，這如同漫畫情節般的完美劇情，日本知名漫畫《足球小將翼》早在34年前就已經成功預言。

德國依然是本屆世界盃的奪冠熱門，雖然與西班牙、日本等勁旅處在同一小組，不過上屆世界盃墊底所累積下來的怒火，加上22日南美強權阿根廷遭到沙烏地阿拉伯斬落馬下，勢必讓德國上緊發條，專注在面對日本的比賽。

端看日本的先發陣容，總教練森保一竟然只上了半主力，三笘薰、南野拓實及富安健洋等旅外名將都被安排在板凳出擊，沒想到此舉竟收到成效，上半場日本處於被動防守之下，保留體力在比賽下半段伺機而動，搭配上堂安律、淺野拓磨等新鮮大腿飛奔全場，成功壓過體力與狀態都下滑的德國，完成了不可思議的逆轉。

this episode of captain tsubasa feat Japan vs Germany aired 32 years ago 🥹 #Qatar2022 #GERJPN pic.twitter.com/Y4BjmeAinN — Dirga (@diekarasu) November 24, 2022

有趣的是，在《足球小將翼》的漫畫當中，主角大空翼率領日本參加世界少年足球大賽，冠軍賽就是踏過了西德捧起獎盃，而《足球小將翼》在1988年結束連載，想不到在34年之後，漫畫中的劇情竟搬到了現實當中，而且就在世界盃的舞台上。