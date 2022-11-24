九合一選舉倒數2天，選務工作如火如荼展開中，屏東縣選委會24日持續選票清點動作。（謝佳潾攝）

九合一選舉倒數2天，選務工作如火如荼展開中，屏東縣選委會24日持續選票清點動作。（謝佳潾攝）

九合一選舉倒數2天，選務工作如火如荼展開中，屏東縣選委會24日持續選票清點動作，選委會指出，屏東有8種選票加1張公投票，有以顏色做區分，選民一般會拿到「5＋1」張票，提醒民眾26日要攜帶相關證件到指定場所投票，但不要戴有候選人標誌的口罩避免挨罰，最低罰責50萬起跳。

屏東選委會指出，今年選舉屏東共有8張選票，分別為淺黃色的縣長票、白色的區域議員票、淺綠色的山地原住民議員票、淺藍色的平地原住民議員票、金黃色的鄉鎮市長票、淺粉紅色的鄉鎮代表票、白色的村里長票、淺橘色的滿州1席平地原住民代表票，以及1張白色的公投票。

選委會表示，民眾依戶籍身分區別領票，一般都會領到5張選舉票及1張公投票，提醒選民26日要攜帶身分證、印章、投票通知單到指定場所投票，但切記勿戴有候選人標誌的口罩，此為違法行為，最低罰責50萬起跳。

選委會表示，此次選舉屏東縣共有711個投開票所，預計出動1萬2854名選務人員，當中除有711名警力外，也有不少學校老師投入其中，非常感謝大家協助、共襄盛舉。