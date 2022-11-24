11月26日就是投票日，橋頭地檢署日前大規模搜索高雄市某偏鄉，共通知45名涉案人到案說明。經查，張姓男區長候選人涉嫌以每票1000元新台幣代價向民眾買票，另賴姓男市議員候選人以每票3000元買票，兩人與各自的樁腳有勾串共犯之虞，橋檢均向法院聲請羈押禁見。

橋頭地檢署主任檢察官謝長夏與檢察官周韋志、嚴維德等人於11月23日指揮法務部調查局高雄市調查處、高雄市六龜、旗山警分局，以及橋檢查賄專責隊偵辦區長候選人張男與市議員候選人賴男的買票案。經執行搜索候選人競選總部及住處等地後，共通知相關涉案人計45人到案。

檢方訊後認為，張男涉嫌以每票1000元向顏姓選民等人要求投票支持，其犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見張男、蔡姓樁腳、顏姓選民；至於賴男則以每票3000元向高姓選民等人買票，檢方訊後認為賴男的犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押賴男、競選辦公室的潘姓幹部，以及張姓等4名選民。

另外，橋檢於今年10月26日偵辦高雄市美濃區陳姓里長候選人違反公職人員選罷法，檢方查出候選人涉嫌以價值超過500元的茶葉禮盒向選民買票，訊後向法院聲請羈押禁見。但橋院審理後，諭知以10萬元交保。經檢方提出抗告，高等法院高雄分院審理後撤銷原裁定，發回橋頭地院，橋院於11月23日開庭審理後裁定准予羈押禁見。