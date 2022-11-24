深化數位學習，北市今年啟動「台北酷課雲認證教師種子教師培訓」，透過酷課雲線上教學平臺及科技載具輔助教學，培訓更多數位課程能力教師，北市教育局表示，各級學校共有141位教師通過認證，成為首屆酷課認證教師。

教育局說明，教師除了要完成紮實6小時同步的酷課雲平臺教學及線上教材製作的線上課程外，還有選修6門線上教學、學生互動與班級經營等非同步課程，完成至少1場實務教學發表及教案，才能獲頒酷課雲教師認證，今年首度參與培訓的教師共565名，經審核後有141名教師通過認證。

獲得此次酷課師認證的中崙高中老師張淑瑜表示，使用酷課雲超過7年，面對課綱轉變、雙語、資訊融入壓力倍增時，台北酷課雲一站式的整合服務，提供教師教學上的多元化支援，讓學習效能無極限。

松山家商老師李建華也說，酷課雲學習平臺成為他和學生每天生活的日常，點名、出作業、線上測驗、打成績，甚至是課後複習，OnO已滿足老師教學需求，是他教學生涯中通力合作的好戰友。

志清國小老師李衿綺及明倫高中老師習沛祺則表示，酷課雲提供豐富的數位學習資源，節省老師大量備課時間，線上測驗可置入多元題型，方便學生繳交作業、隨堂測驗，尤其測驗防作弊功能，讓學生更謹慎答題，是教學的好幫手，也可檢視學習成效，提供客製化教學資源，有利適性化教學。

明德國中老師張珍悅分享，酷課雲學習平台整合雲端學習資源及教學工具，讓教師善用混成學習數據分析成果，提升教學內容，更可利用平台找到相關議題教材，快速更新教學內容，達成混成學習虛實整合的教學目標。