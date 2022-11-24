陳其邁24日上午前往前鎮、小港地區掃街時，笑稱2018年唱「紅豆」後落選，有點創傷後壓力症候群。（洪浩軒攝）

陳其邁24日上午前往前鎮、小港地區掃街時，笑稱2018年唱「紅豆」後落選，有點創傷後壓力症候群。（洪浩軒攝）

2022九合一大選進入倒數，高雄市長陳其邁23日晚間車掃時高歌演唱著名歌曲「紅豆」，吸引破千民眾觀看車掃直播，陳其邁24日上午前往前鎮、小港地區掃街時，笑稱2018年唱「紅豆」後落選，有點創傷後壓力症候群，也很久沒練歌，對於選前之夜造勢大會是否高歌一曲，陳其邁逗趣回應，把造勢大會變成影響選舉的重大變數可能不太好，選後給他點時間練歌，再來跟大家PK。

陳其邁笑稱，車掃時突然有民眾送1箱紅豆冰，他當時一頭霧水，後來團隊才告訴他要解鎖2018年唱的「紅豆」，但其實4年前唱完那首歌有點創傷症候群，所以後來就比較少唱，擔任行政院副長及市長期間不太有時間練歌，所以他想說選後要好好練「紅豆」這首歌。

陳其邁自嘲，大家都知道他是「靈魂系歌手」，風格不一樣，大家都安排他散場前上去唱歌，因為他唱歌都是在趕客人。近期車掃團隊都用比較有趣、創意的方式讓他跟民眾互動，但這些橋段他都不知道，這也讓大家了解市長也沒多厲害，唱歌也是普普通通而已。

針對國民黨高雄市長候選人柯志恩提到她的歌喉一定比陳其邁好，是否要在選前之夜造勢大會高歌？對此，陳其邁回應，他唱歌是在趕客人，如果把造勢大會變成影響選舉的重大變數可能不太好，他還是請知名樂團及歌手滅火器、林宗興演唱競選歌曲。選後給他一點時間準備，有空的話再來PK。

而陳其邁妻子吳虹近日也投入輔選工作，但她說話時略顯緊張，陳其邁表示，剩下幾天時間，吳虹會陪需要再加把勁的新人車掃或進行其他助選活動。其實吳虹的專長是看病，幫病人診治、治療、服務病人是她的優先工作，選舉期間也是以診治病人為主，其他能夠多幫候選人時也都會全力以赴。