選戰倒數72小時，彰化地檢署再查獲張姓候選人為求增加勝選機率，遊說親友黃姓、劉姓、陳姓等選民16人虛偽遷入戶籍至該選區，檢察官訊問後，張姓里長候選人以6萬元交保候傳；黃姓、劉姓、陳姓選民則分別以6萬元、2萬元、2萬元交保候傳，其餘選民則均請回。

彰化地檢署檢察官林裕斌在11月23日指揮彰化縣警察局刑事警察大隊、彰化縣警察局彰化分局組成專案小組，查獲彰化市某張姓里長候選人涉嫌虛偽遷入俗稱「幽靈人口」，妨害選舉公正案。

彰化地檢署襄閱吳宇軒表示，張姓里長候選人遊說親友黃姓、劉姓、陳姓等選民16人虛偽遷入戶籍至該選區，以取得投票權，而妨害選舉結果之正確性。檢察官訊問後，認其等均涉犯刑法第146條第 2、3 項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪嫌。

此外，彰化縣施姓議員選人和施姓樁腳，涉嫌假借贊助村長、代表候選人競選宣品之名，行綁樁之實，交付自製的文宣筆、口罩等，等同以每人7500元至5萬5000元不等費用行賄，彰化地檢署聲請羈押禁見，彰化地院23日晚間已經裁准。

檢察長洪家原呼籲，任何違法介入選舉之手段，均將速查嚴辦，維護選舉之公平公正。