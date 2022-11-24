民眾黨主席柯文哲（左三）今與無黨籍台北市長候選人黃珊珊（左四）以及民眾黨議員候選人們今舉辦「偉大市民挺珊珊 台北大車掃」活動。（陳薏云攝）

無黨籍台北市長候選人黃珊珊（左）24日與台北市長柯文哲（右）一起搭車掃街拉票，受到民眾熱烈歡迎民眾。（季志翔）

九合一大選倒數2天，台北市長柯文哲強調自己在當市長前兩年，清理奇怪東西花太多時間，實在太痛苦，因此很焦慮台北重回八年前，柯更為此重啟通訊軟體LINE的官方帳號（[email protected]），睽違超過2年半再度發出新的訊息，為市長候選人黃珊珊及民眾黨議員候選人拉票。柯也率隊進行北市車掃拜票，行前展示8年執政成績，希望能激起選民信心。

柯文哲今與黃珊珊以及民眾黨議員候選人們舉辦「偉大市民挺珊珊 台北大車掃」活動，柯文哲致詞表示，第一站從南港內湖出發，經過大安文山、松山信義、再到中正萬華。明天會繼續到北投士林和中山大同，在全台北大街小巷走透透，號召偉大的市民朋友們站出來，一起守護這座城市。

柯文哲也介紹自己任內政績，包含東區門戶計畫、內科2.0計劃中的「內科之心」等，會後受訪柯也表示，2018自己選舉都沒有那麼焦慮，要連任就上去選，內心最大的焦慮是台北不可以再回到過去那樣，強調自己在當市長前兩年，清理奇怪的東西花掉太多時間，一路算下來從雙子星、三創、大巨蛋還有北流北藝，實在太痛苦了。

柯也痛批中泰花園廣場案，沒有使用執照可以接水電，沒有產權可住人，當地民眾說，這個情景已經五十年，「你說我要罵誰」，台北某個程度上已經被導正，至少沒有奇奇怪怪的事情，很怕卸任之後，如果不是黃珊珊，過去奇奇怪怪、複雜政商關係，烏煙瘴氣公務員都不敢做事都會跑回來，所以當然很焦慮。

另被問及重啟[email protected]帳號，柯則表示因為經費不足，拖到最後一秒才讓Line上線，重啟費是4000，發文另計，這幾年有偷藏私房錢，強調自己有版稅，所以老婆陳佩琪不能生氣。

而黃珊珊則強調此次車掃行程，呈現的不單純是揮手，而是台北市這八年改變什麼，下雨一定會對民眾意願有影響，但是因為活動很早公告，相信很多朋友會出來跟打招呼，別人車掃看不到台北的進步，我們今天要呈現的是台北的進步。

黃珊珊車隊下午預計從文山區出發，而民進黨籍候選人陳時中也將在下午前往文山區掃街拜票，是否會巧遇也備受關注。