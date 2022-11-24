你想找農工嗎?或是你想要打工?是不是有農務卻找不到工人?是不是會務農卻沒工作?加入「好農無限+」即時人力需求媒合平台，讓你找人找工作都輕鬆!

「好農無限+」目前已累積達6千名以上打工臨時人力資料庫、Line官方帳號好友累計8,604人。（高雄市農業局提供）

「好農無限+」即時人力需求媒合平台之官方網站並結合Line官方帳號刊登缺工資訊，提供臨時農務人力媒合服務。（高雄市農業局提供）

高雄市政府農業局為紓緩農村缺工，解決農民即時人力需求，建置「好農無限+」即時人力需求媒合平台之官方網站並結合Line官方帳號刊登缺工資訊，提供臨時農務人力媒合服務；於農業區鄰近的校園及農會辦理媒合人力推廣說明會，徵工農友及打工族人人數每年持續成長，目前已累積達6千名以上打工臨時人力資料庫、Line官方帳號好友累計8,604人。社群工具即時發佈的特性，已成為高雄各地區農民最有效的找工利器。每次刊登徵工訊息，幾乎數小時內就有打工人手主動應徵工作。

「好農無限+」平台推行至今已邁入第5年，除了媒合農務即時人力需求，也將功能升級為農業多元服務平台，彙整代耕資訊及推廣機械代耕服務。另為提升打工族的使用意願，去年新增打工族成就系統，完成指定任務可獲得里程數並參加抽獎，今年再升級，導入意見回饋功能，完工後打工族可於官網對每一工單圈選意見回饋，並寄送感謝小卡給雇主，期望雇主與打工族雙方在完工後能持續友善互動，有效培養雙方的信任，並創造更多打工媒合的機會，也希望能觸發打工族對農業相關工作的興趣。

為提高平台使用率及創造話題性吸引更多打工族加入，規畫農務徵工及打工族抽獎活動，歷年已抽出有手機、筆電、農機用具...等各種好禮，今年度中獎名單已於日前公布，一共抽出兩位幸運兒，由農民高先生及打工族畢同學分別獲得年度好禮農用搬運車及iPhone SE一台！農業局局長張清榮表示「好農無限+」利用網頁及LINE官方帳號導入API的應用，讓徵工／打工媒合變得更輕鬆快速；今年更辦理蔬菜機械代耕團隊種植示範區的推廣，可精準運用有限人力、降低農業勞動力需求。想要輕鬆找工、高效省工，「好農無限+」就是高雄農民的最佳選擇！