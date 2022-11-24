國安局長陳明通遭在指導前新竹市長林智堅論文前後期間，收取前新竹物流營運長陳榮泉總計400萬元的研究經費。陳明通今天在立法院備詢強調，台大昨天已經說的很清楚，並沒有任何不法，而且這個款項跟林智堅一點關係都沒有。

陳明通今天多次被問到這筆捐款，均以陳局長不回答陳教授的問題避答，「陳教授不需在國會裡面，陳局長需要接受國會監督。」國民黨立委馬文君持續追問，此案又可能牽涉到林智堅論文事件，希望陳明通有機會公開說明。

陳明通無奈表示，陳教授不應來備詢，這已經違反《憲法》。他接著說，任何募款進入台大報帳系統每一分錢該不該用、能不能用，都要學校同仁一層層核賬，「我本人沒拿一毛錢，這錢很多是中國大陸研究中心職員的薪水。作為台大的中國大陸研究中心主任，為了營運當然要募款。」

對於林智堅論文案牽涉的台大教授審定資格，陳明通表示，此案還在程序當中，但他已經準備很全面的資料，證明林智堅論文沒有抄襲，「大家有一天看到證據之後，可以一起來檢驗。」