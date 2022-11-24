電動車及資料庫中心前景看俏，台達電(2308)不僅今年營運可望創下歷年新高，明年營運亦可望維持成長，美系外資最新報告給予「建議買進」評等，目標價368元，台達電今天盤中股價站上300元關卡，創下2021年7月23日以來新高。

俄烏戰爭未止及通膨升息持續衝擊全球總體經濟及產業，全球主要科技廠明年展望趨於保守，不過台達電受惠於伺服器/資料庫中心、電動車及樓宇自動化市場持續高成長，營運可望一路好至明年。

台達電今年前3季合併營收為2787.83億元，年增12.07%，稅後盈餘為247.55億元，年增20.53%，每股盈餘為9.53元，累計前10月合併營收為3143.13億元，年成長22.17%。

展望第4季，台達電執行長鄭平表示，今年第4季應該跟第3季差不多，可能稍微少一點，明年第1季可望維持年增趨勢，明年亦是規劃成長。

電動車方面，台達佈局電動車（EV）多年，目前在全球各大車廠市佔率約10%，今年第3季電動車業務成長將近50%，由於訂單非常好，台達電預估，今年電動車營收可以做到7億美元到8億美元，明年如果有機會做到10億美元，就可以轉虧為盈。

美系外資最新報告指出，強勁的訂單可望支持台達第4季營收與第3季持平，並支撐明年上半年營收年增大於20%，其中電動車相關收入可望在今年達到10億美元，2023年亦可年增50%，上看15億美元，並有望於今年第4季或明年第1季開始貢獻利潤，搭配伺服器電源業務沒有放緩跡象，而樓宇自動化的目標是今年下半年和2023年分別年增大於80%和大於40%，給予「建議買進」評等，目標價368元。